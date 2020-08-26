23-летняя американская супермодель Белла Хадид показала, как выглядит в обычной жизни
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в розовом топе с соблазнительным декольте.
На одном из кадров Белла позировала за рулем автомобиля. Модель продемонстрировала крупным планом лицо без капли косметики - ее натуральная красота впечатляет. Также Хадид заинтриговала нежными линиями упругого бюста.
На другом кадре девушка позировала в полный рост: в том же топике и черных микрошортах. На лице при этом у нее была защитная маска. Белла картинно встала, раздвинув руки, показав пальцами нецензурный жест.
Пользователи кинулись комментировать увиденное, не скупясь на комплименты:
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"мне нравится твое ожерелье"
"🔥🔥🔥🔥 буквальное совершенство"
"как всегда потрясающе 🥺"
"королева ношения маски, я люблю тебя"
"принцесса назарета 😍"
"Без косметики лучше, ты похожа на ангела😌"
Ранее мы сообщали, Хадид обескуражила вызывающей фотосессией в цветущем саду. Модель позировала рядом с саккурой в розовом жакете, который искусно расстегнула, засветив пышный бюст. На ней не было нижнего белья, что, безусловно, порадовало миллионы ее фанатов.
"Сказочная красотка", - написал один из ее поклонников.
Также мы рассказывали, что Белла восхитила пляжными кадрами. Красотка показала стройную фигуру в бело-голубом бикини. Мокрая модель вышла из воды, всем своим видом демонстрируя из себя пленительную "девушку Бонда".
Напомним, Белла Хадид без стыда показала свою красоту на публике
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