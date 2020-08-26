23-летняя американская супермодель Белла Хадид показала, как выглядит в обычной жизни

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в розовом топе с соблазнительным декольте.

На одном из кадров Белла позировала за рулем автомобиля. Модель продемонстрировала крупным планом лицо без капли косметики - ее натуральная красота впечатляет. Также Хадид заинтриговала нежными линиями упругого бюста.

На другом кадре девушка позировала в полный рост: в том же топике и черных микрошортах. На лице при этом у нее была защитная маска. Белла картинно встала, раздвинув руки, показав пальцами нецензурный жест.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, не скупясь на комплименты:

"Привет красавица. Яблоко моих глаз"

"Ты такая красивая"

"мне нравится твое ожерелье"

"🔥🔥🔥🔥 буквальное совершенство"

"как всегда потрясающе 🥺"

"королева ношения маски, я люблю тебя"

"принцесса назарета 😍"

"Без косметики лучше, ты похожа на ангела😌"

Ранее мы сообщали, Хадид обескуражила вызывающей фотосессией в цветущем саду. Модель позировала рядом с саккурой в розовом жакете, который искусно расстегнула, засветив пышный бюст. На ней не было нижнего белья, что, безусловно, порадовало миллионы ее фанатов.

Пользователи написали массу приятных слов, ослепленные запоминающимся образом звезды.

"Сказочная красотка", - написал один из ее поклонников.

Также мы рассказывали, что Белла восхитила пляжными кадрами. Красотка показала стройную фигуру в бело-голубом бикини. Мокрая модель вышла из воды, всем своим видом демонстрируя из себя пленительную "девушку Бонда".

Напомним, Белла Хадид без стыда показала свою красоту на публике

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