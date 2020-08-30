Известная супермодель Белла Хадид пыталась скрыть аппетитные формы под тонкой сеточкой

Звезда опубликовала несколько сториз, в которых демонстрировала фигуру в необычном наряде, сообщает Politeka.net. Модель предстала в соблазнительном наряде, обтянувшем ее стройную фигуру.

Топ представлял собой прозрачную сеточку коричневого оттенка, под которым показался лифчик в виде треугольников, обтянувших грудь. Лифчик держался на тончайших бретелях.

Хадид приспустила сеточку, чтобы придать образу пикантности и дать лучше рассмотреть ее безупресное тело.

Также модель позировала в черных длинных брюках-клеш и босоножках. В результате такого выбора получилось хоть немного сделать стиль официальным.

Завершили образ различные украшения и интересная прическа.

Макияж с акцентом на глаза в виде больших длинных стрелок - смотрелся идеально.

Кадры не собрали много лайков и комментариев, возможно, красотке что-то написали в директ.

Напомним, Белла Хадид предстала в мини-бикини бело-голубого цвета. Ткань обтянула шикарную грудь звезды. Благодаря тонким бретелькам не было прикрыто ничего лишнего.

Треугольные лоскутки ткани обтянули и подчеркнули небольшую грудь Беллы, а маленькие трусики на завязочках придавали образу еще большей смелости.

Ранее сообщалось, что Белла Хадид выбрала мини-бикини с леопардовым принтом, который весьма популярен в этом сезоне. Также звезда продемонстрировала еще один кадр, на котором уже лежала на доске для серфинга, выпятив прелести и восхитив фанатов загорелыми ногами.

Напомним, знойная Белла Хадид засветила самые аппетитные места в дерзком наряде

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