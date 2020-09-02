Известная модель Белла Хадид решила устроить смелую прогулку на улице

На кадрах красотка позировала в прозрачном белье и топе, а образ дополнила штанами. Белла показалась перед камерой на фоне какого-то здания, демонстрируя идеальное тело. Хадид решила собрать волосы в хвост, показавшись на снимке в нескольких ракурсах. Благодаря прозрачному наряду фото вышли довольно горячими. Об этом пишет Politeka.net ссо ссылкой на страничку знаменитости.

"Одежда от невероятно талантливого и молодого дизайнера, который стилизовал вещи вместе с моим братом. Чтобы увидеть, как я себя чувствую, пролистайте фото", - написала Хадид.

Фанаты поставили почти миллион лайков и написали комментарии:

"Это одна из моих любимых фресок Нью-Йорка", "Так это куда делись все старые маски. Скучаю по тебе, Белла", "Лучший кошачий глаз когда-либо?", "Эй королева, ты сделала это снова. Постоянно поднимаешь для нас планку и делаешь это безупречно", "Queen", "Королева поддержала молодого и талантливого дизайнера. Это то, что я называю - Икона", "Icon", "Gorgeous", "Реальная королева", " REALLY QUEEN".

Сообщалось, что топ-модель Белла Хадид похвасталась кадрами из жаркого отдыха вместе с подружкой.

В этот раз стройная красотка повеселилась на пляже вместе с подружкой.

Напомним, Белла Хадид распалила жаркими видами в откровенном наряде

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