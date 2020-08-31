Російська актриса і зірка фільмів виробництва "Квартал 95" Світлана Ходченкова похвалилася новим розкішним образом
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Раніше мені завжди створювали образ професіонали, але сьогоднішні реалії показують, як важливо вміти деякі речі робити самій. Наприклад, малювати ідеальні стрілки", - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Ходченкова позує з елегантною зачіскою і макіяжем, напівбоком на камеру. Голову при цьому вона елегантно повернула в сторону камеру, буквально "стріляючи очима" в неї.
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«Очаровашка», «красуня», «безумовна краса», «красуня! Щастя і любові!», «Ти нещадна, коли ошатна ...», «Шикарний образ», «справжня принцеса», - пишуть її шанувальники.
До цього ми розповідали, що 37-річна російська актриса Світлана Ходченкова, яка відома українцям за фільмами виробництва "Квартал 95", розповіла про новий фільм зі своєю участю
На фото вона виглядала приголомшливо. На ній була сукня з пір'ям, яскравий макіяж і зачіска в стилі 30-х років. Світлана дивилася вдалину, її образ підкреслювали яскраво червоні губи.
"Північний вітер", - підписала фото зірка.
Нагадаємо, що Світлана Ходченкова спокусливо нагнулася і показала, чому гаряче кави: "обожнюю...".
Як повідомляла Politeka, Світлана Ходченкова побешкетувала на камеру в білизні і на підборах: "що не кадр, то шедевр".
Також Politeka писала, що Світлана Ходченкова розбурхала пікантним фото з подругою на підвіконні: "це точно люди?".