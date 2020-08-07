37-летняя российская актриса Светлана Ходченкова, которая известна украинцам по фильмам производства "Квартал 95", рассказала о новом фильме со своим участием

Как передает Politeka.net, свежее фото появилось у актрисы в Инстаграм. На фото она выглядела потрясающе. На ней было платье с перьями, яркий макияж и прическа в стиле 30-х годов. Светлана смотрела вдаль, ее образ подчеркивали ярко красные губы.

«Северный ветер», - подписала фото звезда.

Как известно, Светлана Ходченкова снялась в новом фильме Ренаты Литвиновой, который будут показывать в кинотеатрах в ноябре. Этот фильм стал экранизацией спектакля, который ранее представила режиссер. Сама Литвинова сыграет в фильме главную роль вместе с Ходченковой. В сети также появились их совместные фото со съемок.

В сети бурно отреагировали на фотосессию, оставив массу комплиментов актрисе.

«Шикарная и самая любимая актриса», «Красивая», «Светлана, Ваш взгляд завораживает! Таких ярких, выразительных глаз я не припомню ни у кого другого. Пробирает!», «Спектакль оставил потрясающие ощущения... в предвкушении фильма. Когда 3 талантливых женщины делают что-то вместе гарантированно получится шедевр», «Великолепная», «Эстетика», «Слова излишни... Вы неотразимы! А Ваш взгляд уникален», «Ваше лицо, Светлана- настоящее произведение искусства», - пишут поклонники артистки.

Напомним, что Светлана Ходченкова соблазнительно нагнулась и показала, почему горячее кофе: "Обожаю...".

Как сообщала Politeka, Светлана Ходченкова пошалила на камеру в белье и на каблуках: "Что не кадр, то шедевр".

Также Politeka писала, что Светлана Ходченкова взбудоражила пикантным фото с подругой на подоконнике: "Это точно люди?".