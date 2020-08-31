Супермодель й актриса Емілі Ратаковски посвітила розкішною фігурою в мереживній білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.

Так, на опублікованих кадрах Ратаковскі позує в мереживній білизні і джинсах, ефектно дивлячись в камеру. На засмаглому тілі знаменитості видніється смужка від білизни, в якій засмагала модель.

На інших кадрах Ратаковскі вирішила підняти руки, підкресливши свій пишний бюст. При цьому голову красуня вирішила відкинути назад. Уточнимо, що самі кадри ніяк не були підписані, проте її шанувальники активно лайкали й коментували знімки.

"Спокусниця», "вогонь форми", - пишуть вони.

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Ратаковскі була одягнена в штани, а ось верхній одяг вона вирішила скинути, залишившись в чорній білизні. Дівчина дивилася в камеру і рівно стояла, що дало можливість шанувальникам розглянути її чарівну фігурку. Тонка талія Емілі вражала, а пишні груди манила. Крім цього, Емілі позувала в джинсах і чорному топі.

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