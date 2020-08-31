Супермодель и начинающая актриса Эмили Ратаковски посветила роскошной фигурой в кружевном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.

Так, на опубликованных кадрах Ратаковски позирует в кружевном белье и джинсах, эффектно смотря в камеру. На загорелом теле знаменитости виднеется полоска от белья, в котором загорала модель.

На других кадрах Ратаковски решила приподнять руки, подчеркнув свой пышный бюст. При этом голову красотка решила откинуть назад. Уточним, что сами кадры никак не были подписаны, однако ее поклонники активно лайкали и комментировали снимки.

«Искусительница», «огонь формы», - пишут они.

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Ратаковски была одета в штаны, а вот верхнюю одежду она решила сбросить, оставшись в черном белье. Девушка смотрела в камеру и ровно стояла, что дало возможность поклонникам рассмотреть ее прелестную фигурку. Тонкая талия Эмили впечатляла, а пышная грудь манила. Кроме этого, Эмили позировала в джинсах и черном топе.

Напомним, что яркая Эмили Ратаковски посветила сочным арбузиком, взбудоражив фантазию: с такой не заскучаешь.

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