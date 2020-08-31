Известная модель и актриса Эмили Ратаковски сверкнула фигуркой в топе и лифчике
Как передает Politeka.net, несколько откровенных снимков американской звезды появились на ее фан-странице. Ратаковски была одета в штаны, а вот верхнюю одежду она решила сбросить, оставшись в черном белье. Девушка смотрела в камеру и ровно стояла, что дало возможность поклонникам рассмотреть ее прелестную фигурку. Тонкая талия Эмили впечатляла, а пышная грудь манила.
Кроме этого, Эмили позировала в джинсах и черном топе. Красотка повернулась боком, что дало возможность рассмотреть ее округлую «пятую точку». Девушка смотрела в кадр, чуть приоткрыв рот, что придало особой пикантности фото.
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Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски сверкнула своей главной гордостью в откровенном бикини. Модель надела смелый купальник, повернувшись спиной к камере. Как известно, модель не привыкла прятать свое тело от любопытных взглядов фанатов. Наоборот, она любит подчеркивать свои достоинства и демонстрировать их на весь мир.
Также недавно Эмили соблазнила дерзким кадром, на котором предстала в прозрачном плаще, под который не стала ничего надевать. Пышная грудь красотки просматривалась через прозрачный материал дождевика.
Напомним, что яркая Эмили Ратаковски посветила сочным арбузиком, взбудоражив фантазию: с такой не заскучаешь.
Как сообщала Politeka, эффектная Ратаковски посветила упругим "орешком" в атласном белье: "Нагибайся!".
Также Politeka писала, что дерзкая Ратаковски подразнила видом своих богатств без лифчика: эти формы сводят с ума.