Переможниця шоу "Холостяк 10" з Максимом Михайлюком Даша Ульянова похвалилася ідеальною розтяжкою в пікантній позі
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Найкраще літо в моєму житті ! Дякую ..❤ ️ "- йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на фотографії Ульянова застигла в пікантній позі, розставивши ноги і показавши ідеальну розтяжку. При цьому вона млосно дивиться на камеру.
"Аж з розуму зводиш",» яка красива«,» ти найкраща«,» шикарна«,» красуня, слів немає«,» це прекрасно«,» вау, яка розтяжка бомбезна", - пишуть її шанувальники.
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До цього ми розповідали, що переможниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком Даша Ульянова підкорила образом в одній з останніх своїх фотосесій.
Дівчина знайшла популярність ще на проекті, а після перемоги в ньому стала підтримувати популярність завдяки соціальній мережі Instagram. Тепер дівчина активно веде свій блог і часто оновлює профіль, поповняючи той жаркими фото зі зйомок.
Оскільки останнім часом Даша не знімалася, вона вирішила поділитися стильним кадром зі зйомок, які проходили відразу після фіналу шоу. У фотосесії тоді дівчина блищала не тільки дорогим дизайнерським кільцем, але ще і фігурою ,яку з радістю продемонструвала, роздягнувшись перед об'єктивом.
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