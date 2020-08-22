Победительница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком Даша Ульянова покорила образом в одной из последних своих фотосессий

Девушка обрела популярность еще на проекте, а после победы в нем стала поддерживать популярность благодаря социальной сети Инстаграм. Теперь девушка активно ведет свой блог и часто обновляет профиль, пополяя тот жаркими фото из съемок.

Посколько в последнее время Даша не снималась, она решила поделиться стильным кадром со съемок, которые проходили сразу после финала шоу. В фотосессии тогда девушка блестнула не только дорогостоящим дизайнерским кольцом, но еще и фигурой, которую с радостью продемонстрировала ,раздевшись перед объективом.

Позируя в черном бикини и тонком гольфе с укороченным низом, девушка покорила фанатов:

«Новых фото нет , поднимаю #архив ❤️», - написала Даша.

Вот как ответили фанаты:

«Был бы я мужем,я б такое не допустил», «ну от мужа нет и парня тож, думает это красиво», «а что там некрасивого? Она же не голая на фото», «смешные😀 самодостаточная, эффектная барышни она, нет необходимости одобрения своего мужчины», «Самая интересная участница за все сезоны Холостяка 😍❤️», «Как ты относишься к тому что у Макса девушка?)мне кажеться вы все играли это шоу,ни у кого и намека не было на какие то чувства и симпатию,поэтому так быстро уже с другими)», «Пятка ,конечно красивая....!?», «Вся сила в фото)», «Дашка ты бомба 🔥❤️💥», «Откровенно конечно,Ух!) 🔥❤️», «Как красиво, нет слов».

Гимнастка также восхитила сеть кадрами из отдыха на живописной природе и засветила при этом похудевшую фигуру в черном костюме. Девушка показала себя в простом и домашнем наряде, позируя на фоне гор и бесконечных лесных просторов.

Отправившись на отдых несколько дней назад, девушка решила активно показывать, как проводит время на Западной Украине. При этом девушка не комментирует вопросы, касающиеся того, с кем именно она сейчас отдыхает.

«Драйвера вызывали ?😅», - пишет Даша под новым постом.

Вот как отвечают фанаты:

«Очень красиво😍😍😍🔥🔥🔥🔥», «Красота, новая женщина кошка😍😍😍», «Виды захватывают❤️🏔», «Очень хороша💓», «Дашуха давай ко мне!!!😂❤️🥵», «Красуня😍», «Я буду всегда тебя любить, обнимать, согревать...», «Ты красивая девушка, а я твоя Любимая одежда 🥻», «Красопета», «Я вас бачила ❤️☺️», «Я думала ты сделаешь свой коронный шпагат 😄🥰».

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