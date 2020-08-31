Победительница шоу «Холостяк 10» с Максимом Михайлюком Даша Ульянова похвасталась идеальной растяжкой в пикантной позе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Лучшее лето в моей жизни ! Спасибо ..❤️» - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на фотографии Ульянова застыла в пикантной позе, расставив ноги и показав идеальную растяжку. При этом она томно смотрит на камеру.

«Аж с ума сводишь», «какая красивая», «ты лучшая», «шикарная», «красотка, слов нет», «это прекрасно», «вау, какая растяжка бомбезная», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что победительница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком Даша Ульянова покорила образом в одной из последних своих фотосессий.

Девушка обрела популярность еще на проекте, а после победы в нем стала поддерживать популярность благодаря социальной сети Инстаграм. Теперь девушка активно ведет свой блог и часто обновляет профиль, пополяя тот жаркими фото из съемок.

Посколько в последнее время Даша не снималась, она решила поделиться стильным кадром со съемок, которые проходили сразу после финала шоу. В фотосессии тогда девушка блестнула не только дорогостоящим дизайнерским кольцом, но еще и фигурой, которую с радостью продемонстрировала ,раздевшись перед объективом.

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