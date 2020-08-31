Дружина російського коміка і шоумена Олександра Ревви Анжеліка похвалилася розкішною фігурою в прозорій накидці

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Ну що батьки, знову в бій? Завтра починаємо?? Всім сил і терпіння!! Міцного здоров'я нам і нашим дітям", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Ревва позує в напівпрозорому вбранні, демонструючи пружні форми на тлі моря. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

"Жриця», «ви така приємна і мила дівчина💕 від Вас прям віє добром і позитивом🌈», «Любоф ви наша♥️», «красоточка», "дуже красива", - пишуть вони.

До цього ми писали, що дружина російського коміка і шоумена Олександра Ревви, Анжеліка, похвалилася розкішною фігурою на відпочинку.

Дівчина позувала на яхті, задерши літнє платтячко і виставивши вперед струнку ніжку. Жінка закрила очі від задоволення і підставила обличчя сонцю. Варто відзначити, що кадр вийшов вельми пікантним, так як плаття Анжеліки задралося сильно високо.

"Найбільш залежна людина від сонця, світла і тепла», - підписала знімок зірка.

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