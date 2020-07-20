Жена известного российского артиста Александра Реввы восхитила нежным образом в компании своей подруги

Анжелика Ревва поделилась рассказом о близком для нее человеке в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, жена Артура Пирожкова (сценический псевдоним Реввы) призналась, что в ее жизни помимо мужа и детей есть еще один очень близкий человек – подруга.

«Самый светлый позитивный искренний и лёгкий человек на земле! Любовь безусловная, взрослая - это про наши отношения! Мы дополняем друг друга, вместе развиваемся и развеиваемся тоже вместе мы даже детей синхронно рожали)) У нас на двоих четыре дочки и они общие…Дашулька моя, это признание тебе в любви!», - написала Ревва.

Жена артиста также поделилась совместными фотографиями со своей подругой. На них Ревва позирует в длинном бежевом платье, которое подчеркивает ее идеальную фигуру, и кофте ему в тон, которую красотка кокетливо приспустила с плеч.

На одном из фото Ревва изящно подняла руки над головой и выгнулась в сторону.

Подписчики Реввы бурно отреагировали на ее пост.

«Анжела и Даша! Очень приятно узнать, что есть такая крепкая дружба! Вы молодцы! Это огромное счастье найти друг друга, наверно это так же важно, как выйти замуж за достойного мужчину», «Очень красивые. И фотки отпад!», «Женская дружба, это сила», «Сладкие», - пишут люди.

Напомним, бледная жена Артура Пирожкова поразила видом в бикини, редкое фото: "Такого не было никогда".

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