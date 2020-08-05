Жена популярного российского артиста Александра Реввы Анжелика удивила поклонников неожиданными снимками

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Instagram знаменитости. Жена комика, выступающего под псевдонимом Артур Пирожков, поехала на экскурсию в Санкт-Петербург. Она поделилась множеством снимков из исторических мест, поразив красотой и шармом.

«Каждый раз я вижу тебя в новых красках.. у нас с тобой роман.. Святой Пётр (Санкт-Петербург)», - подписала Анжелика, намекнув, что крутит роман с этим прекрасным городом.

Стоит отметить, что Ревву пустили во дворец, где она сделала несколько восхитительных фото.

«Есть в золоте что-то, действующее на рассудок человека.. меня завораживает.. то ли солнца лучи греют, то ли свет пронизывает насквозь..но точно радует душу мою», - заявила Анжелика.

За день фотографии красотки оценили по 8-9 тысяч человек. В комментариях ей оставили массу приятных слов. В том числе, отзывы оставили известные звезды, такие как Светлана Лобода, Глюкоза, Месседа Багаудинова из ВИА Гры и другие.

«Красота среди красоты. Принцесса и ее дворец)))», «Королева», «Ты моя красоточка», «А где корона и свита??», «Всё пропитано историей», «Прекрасная принцесса», «Вы серьезно на шпильках там ходите?», «Не любить Питер - это преступление», - пишут пользователи сети.

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