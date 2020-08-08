Супруга Артура Пирожкова (Александра Реввы) Анжелика показала себя и своего мужа много лет назад

На первом фото красотка была в голубом платье и со странной шапочкой на голове. Анжелика оставила волосы распущенными и спустила бретельки с плеч. Рядом можно увидеть Александра, который был в пиджаке, с длинными волосами, и улыбался на камеру. На другом фото пара была в подобных нарядах, но сидела на кресле. На последнем снимке Реввы уже стояли где-то на природе и обнимались. Как можно заметить, погода была не летней, поэтому пара оделась потеплей. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Реввы. Начало", - написала Анжелика.

Фанаты поставили почти 10 тысяч, включая Лободу, лайков и написали комментарии:

"Очень похожи!!!!! Счастья", "Вам по 16 лет?", "На Барби похожа", "Как вы познакомились?", "Не меняетесь с годами,стали еще красивее!!Счастья вам!!", "Прекрасное начало, красивое настоящее", "А здесь Александр похож на Джона Траволту", "На второй фотке так с Леной похожи)))".

Сообщалось, что 45-летний российский шоумен Александр Ревва удивил внешним видом и безумными танцами.

На кадрах артист предстал в белой рубашке и длинной синей юбке. В таком виде артист активно двигался под музыку, валяясь на полу и подпрыгивая на четвереньках.

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