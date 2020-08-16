Жена российского комика и шоумена Александра Реввы, Анжелика, похвасталась роскошной фигурой на отдыхе

Как передает Politeka.net, свежее фото красотка опубликовала на своей странице в Инстаграм. Девушка позировала на яхте, задрав летнее платьице и выставив вперед стройную ножку. Женщина закрыла глаза от удовольствия и подставила лицо солнцу. Стоит отметить, что кадр получился весьма пикантным, так как платье Анжелики задралось сильно высоко.

«Самый зависимый человек от солнца, света и тепла», - подписала снимок звезда.

За день ее фото собрало более 7 тысяч лайков. В комментариях Анжелике оставили массу приятных слов.

«Оу май гат! Вы сногсшибательна», «Леди очарование!», «Однозначно лучшая принцесса», «Счастья вам безмерного:)», «Вы и сами как солнышко излучаете свет и дарите тепло», «Анжелика, ну вы Богиня :)», «Вы очень красивая! не могу глаз отвести», «Анжелика вы великолепна», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что семья Реввы поделилась добрым и трогательным снимком с младшей дочкой. Фото было сделано на закате, что придало ему особого шарма. Как известно, семью Реввы в российском шоу-бизнесе считают самой дружной и образцовой. Они постоянно публикуют в сети семейные фото.

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