Популярна українська виконавиця Оля Полякова похвалилася ідеальною зовнішністю в постільному знімку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Ну що, дітки. Доброго ранку! Зрадницький хрускіт кісток. Це сніг. Хрумтить за вікном", - сказала вона.
На опублікованих кадрах Полякова позує в ліжку, демонструючи розкішну фігуру в одній ночнушке. При цьому красуня елегантно задирає ноги, показуючи, чим її нагородила природа.
71-річна Пугачова в короткій сукні з рюшиками приголомшила виглядом: "Пластика це зрозуміло, але..."
Курс долара вразить українців, що зміниться з 1 вересня: "Після підвищення мінімальної зарплати..."
Демі Роуз потрясла своїми "кокосами" в купальнику з декольте до пупка: "Bellísima"
Валюха з "Сватів" різко схудла і вразила зовнішнім виглядом: "дай вам Бог здоров'я"
Однак шанувальників Полякова позбавила можливості що-небудь сказати, поділившись кадрами в Сторіс.
До цього ми розповідали, що українська виконавиця Оля Полякова похвалилася розкішною фігурою в купальнику
Так, красуня позує лежачи на кушетці, демонструючи розкішну фігуру в приспущеному купальнику. При цьому обличчя співачка вирішила прикрити за допомогою великих окулярів.
Крім того, на голові у Полякової видніється елегантний капелюх. Сама знаменитість при цьому показує мову своїм передплатникам.
Кадри вона ніяк не підписала, а її шанувальники не могли що-небудь сказати, оскільки ролик вона викинула у себе в сторіс.
Нагадаємо, що Полякова наплювала на сором і показала своїх "близнючок" на весь екран: "Ах, які великі…».
Також Politeka писала, що Полякова в маленькому бікіні покрутилася на камеру, спокусливі кадри:»Давайте все...".
А ще Politeka повідомляла, що молодша дочка Олі Полякової вразила зовнішністю на прогулянці, фото.