Популярна українська виконавиця Оля Полякова похвалилася ідеальною зовнішністю в постільному знімку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Ну що, дітки. Доброго ранку! Зрадницький хрускіт кісток. Це сніг. Хрумтить за вікном", - сказала вона.

На опублікованих кадрах Полякова позує в ліжку, демонструючи розкішну фігуру в одній ночнушке. При цьому красуня елегантно задирає ноги, показуючи, чим її нагородила природа.

Однак шанувальників Полякова позбавила можливості що-небудь сказати, поділившись кадрами в Сторіс.

До цього ми розповідали, що українська виконавиця Оля Полякова похвалилася розкішною фігурою в купальнику

Так, красуня позує лежачи на кушетці, демонструючи розкішну фігуру в приспущеному купальнику. При цьому обличчя співачка вирішила прикрити за допомогою великих окулярів.

Крім того, на голові у Полякової видніється елегантний капелюх. Сама знаменитість при цьому показує мову своїм передплатникам.

Кадри вона ніяк не підписала, а її шанувальники не могли що-небудь сказати, оскільки ролик вона викинула у себе в сторіс.

Нагадаємо, що Полякова наплювала на сором і показала своїх "близнючок" на весь екран: "Ах, які великі…».

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