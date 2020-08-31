Легендарна голлівудська модель і актриса Памела Андерсон похвалилася розкішною фігурою в пікантному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Охорона", - коротко сказано в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Памела Андерсон позує в коротенькому вбранні та з розпатланим волоссям, застигнувши в гарячій позі на камеру.

Всього за кілька хвилин фотографія набрала кілька тисяч лайків, проте коментувати кадр її шанувальники не наважилися.

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На першому знімку популярна модель Памела Андерсон, якій нещодавно виповнилося 53 роки, позує на тлі ліфта.

Для ефектного образу зірка "Рятувальників Малібу" вибрала коротке чорне плаття і туфлі на високих підборах. Крім цього, Памела Андерсон вирішила задерти ногу, щоб в черговий раз "порадувати" фанатів.

Для серії інших знімків Памела Андерсон одягла білу футболку, де можна розгледіти принт з її власною фотографією і підписом "Я не терорист".

Варто також додати, що всі знімки були опубліковані майже годину тому, і за цей час шанувальники залишили Памелі Андерсон майже 10 тисяч "лайків".

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