Памела Андерсон поделилась чувственным снимком в нижнем белье

52-летняя звезда 90-х часто вспоминает молодость, публикуя архивные фотографии на своей странице в Инстаграм. На этот раз актриса и модель решила поделиться откровенным постельным снимком, сообщает Politeka.net.

На фото Андерсон лежит на кровати, соблазнительно подогнув одну ногу и вытянув другую. Из одежды на модели только простое белое белье и босоножки на высокой шпильке. Впрочем, такой простой образ ничуть не умаляет красоты фотографии. Памела лежит так, что зрителю не видна ее голова, однако соблазнительные изгибы красотки сложно перепутать с кем-то другим.

Поклонники звезды пришли в восторг от такого чувственного снимка и буквально засыпали ее лайками и комментариями.

Ранее мы писали, что Андерсон поделилась своим черно-белым снимком.

На фото Памела лежит в черных штанах и белой рубашке, которая застегнута на одну пуговицу, что ниже бюста. Под ней можно легко увидеть большую грудь Андерсон, которую она даже не пыталась прикрыть. Модель дополнила образ соблазнительным макияжем и пышной укладкой, для более горячего фото.

Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Я бы хотел пить утренний кофе с тобой", "Ого, я люблю тебя, Памела", "Богиня", "Привет, мисс Андерсон, как ваши дела?", "Вау".

Напомним, Памела Андерсон похвасталась идеальными изгибами на фоне Парижа.

Как сообщала Politeka, Памела Андерсон в расстегнутой рубашке показала то, что бодрит лучше кофе.

Также Politeka писала, что Памела Андерсон разделась до неприличия и вспомнила развлечения молодости.