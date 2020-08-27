Известная модель и актриса Памела Андерсон продолжает сводить с ума своих поклонников
Об этом пишет Politeka.net.
Новые жаркие фото звезда 90-ых опубликовала в своем личном Instagram.
Мурат Налчаджиоглу нашел новую копию Ани Лорак и вывел ее в свет: "Брюнетка с идеальными..."
Анастасия Волочкова в микро-бикини показала новый вульгарный шпагат: "Прекрасное начало..."
"Будем выходить и перекрывать дороги": харьковчане угрожают бунтом из-за возможного закрытия метро
Беда с Кравец из "Квартал 95", Кошевой выдал подробности об опасной болезни: "Грустно, но..."
На первом снимке популярная модель Памела Андерсон, которой недавно исполнилось 53 года, позирует на фоне лифта.
Для эффектного образа звезда "Спасателей Малибу" выбрала короткое черное платье и туфли на высоком каблуке. Помимо этого, Памела Андерсон решила задрать ногу, чтобы в очередной раз "порадовать" фанатов.
"Охрана", - лаконично подписала новое фото.
Для серии других снимков Памела Андерсон надела белую футболку, где можно разглядеть принт с ее собственной фотографией и подписью "Я не террорист".
Стоит также добавить, что все снимки были опубликованы почти час назад, и за это время поклонники оставили Памеле Андерсон почти 10 тысяч "лайков".
Ранее мы рассказывали, как звезда 90-ых Памела Андерсон похвасталась жарким кадром.
На новом фото популярная американская актриса запечатлена в роскошном купальнике кремового цвета. Знаменитость эффектно позировала на снимке, выставив одну ногу вперед.
Откровенный образ 53-летней красотки дополнили босоножки с золотистой фурнитурой, стильный маникюр и объемная укладка.
Стоит также напомнить, что 53-летняя Памела Андерсон в начале девяностых была ведущей моделью журнала «Playboy» и неоднократно называлась «девушкой месяца». Ее фото попадали не только на обложки, но и на вложенные в издание постеры.
Напомним, Памела Андерсон без штанов выгнулась в невероятной позе
А еще Politeka писала, что жгучая Памела Андерсон продемонстрировала свою новую гордость, прикрыв пышный бюст
Также Politeka сообщала, что роскошная Памела Андерсон дерзко выгнулась на кровати без одежды