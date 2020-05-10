Известная американская модель Памела Андерсон показала новый соблазнительный образ в Инстаграм

На фото Памела позировала в черном пиджаке, а образ дополнила стильной сумочкой. В губак Андерсон держала розу, на фоне тоже можно увидеть цветы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели поставить почти 4 тысячи лайков и написали несколько комментариев, в которых восхищались красотой.

Сообщалось, что Памела Андерсон поделилась чувственным снимком в нижнем белье.

На фото Андерсон лежит на кровати, соблазнительно подогнув одну ногу и вытянув другую. Из одежды на модели только простое белое белье и босоножки на высокой шпильке. Впрочем, такой простой образ ничуть не умаляет красоты фотографии. Памела лежит так, что зрителю не видна ее голова, однако соблазнительные изгибы красотки сложно перепутать с кем-то другим.

Ранее мы сообщали, что американская звезда Памела Андерсон продолжает ностальгировать по уходящей молодости.

В этот раз белокурая красотка опубликовала разворот со страницы журнала, на котором позирует, лежа на диване. На фотографии она наряжена то ли в короткий комбинезон, то ли в комбинацию, низ которой практически не прикрывает пятую точку, а лиф едва удерживает огромный бюст.

Напомним, Памела Андерсон разделась до неприличия и вспомнила развлечения молодости

А еще Politeka писала, что пышногрудая Николь Амато выгнулась и показала самый смак в узком топике

Также Politeka сообщала, что Памела Андерсон похвасталась идеальными изгибами на фоне Парижа



