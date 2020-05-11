Известная модель Памела Андерсон показала необычный образ на белых простынях

На фото Памела лежала в белом пиджаке, а образ дополнила женской сумочкой и туфлями. Красавица загнула ноги и продемонстрировала соблазнительную пятую точку. Благодаря этому кадр получился очень возбуждающим и интересным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли поставить лайки или написать комментарии под фото. Все из-за того, что Андерсон опубликовала снимок в сторис Инстаграма, но так и хочется написать: "Ух, какая красотка".

Ранее мы сообщали, что американская актриса и фотомодель Памела Андерсон взбудоражила публику, посветив пышной красотой.

Андерсон одновременно томно и дерзко смотрит в объектив, выглядывая из-под руки, которую она вытянула вперед. Волосы красотки рассыпались на плечах.

"Я не легкая жена ...", - подписала кадр знаменитость.

Сообщалось, что легендарная модель Памела Андерсон показала новое фото в Инстаграм.

На фото Памела позирует в одной ковбойской шляпе. Андерсон сняли по пояс, поэтому ей пришлось руками закрывать самые интересные места. Волосы были у модели распущены, а само фото - черно-белым. На фоне ничего не было видно. Скорее всего, это архивный кадр Памелы.

Напомним, роскошная Памела Андерсон дерзко выгнулась на кровати без одежды

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