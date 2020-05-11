Известная модель Памела Андерсон показала необычный образ на белых простынях
На фото Памела лежала в белом пиджаке, а образ дополнила женской сумочкой и туфлями. Красавица загнула ноги и продемонстрировала соблазнительную пятую точку. Благодаря этому кадр получился очень возбуждающим и интересным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не смогли поставить лайки или написать комментарии под фото. Все из-за того, что Андерсон опубликовала снимок в сторис Инстаграма, но так и хочется написать: "Ух, какая красотка".
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