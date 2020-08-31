Колишня учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко похвалилася розкішною фігурою на знімку з подругою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Це любов", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Кумейко позує разом з подругою в крихітному вбранні, демонструючи апетитні форми у всій красі. При цьому на головах у красунь елегантна накидка.

Однак шанувальники Кумейко не могли що-небудь сказати, оскільки кадром знаменитість вирішила поділитися в Сторіс.

Як повідомлялося до цього, українська виконавиця і колишня учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко вразила красою у звичайному одязі.

Зірка активно веде сторінку в Instagram, де нерідко хвалиться своєю досконалою фігурою. Артистка на одному з нових фото постала в міні-сукні, що нагадує довгу футболку.

Красуня трохи вигнулася, виставивши назад п'яту точку. Чорне вбрання виділило тонку талію зірки, а також пружні сідниці.

Не можна не відзначити накачаних ніжок, які вражають своєю рельєфністю. Крім того, на одній з ніжок був помітний великий синець.

Зірка дивилася в камеру і посміхалася. Примітно, що на ній не було ні грама макіяжу.

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