Экс-солистка группы Nikita Анастасия Кумейко впечатлила пляжным телом в стильном купальнике
Известная украинская певица поделилась новым солнечным снимком с отдыха в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
На фото Кумейко позирует на залитом солнце живописном дворике. На ней черный слитный купальник с оригинальной окантовкой, небрежно повязанная сверху белая рубашка и черные очки. Волосы певицы выглядят слегка влажными, будто она недавно купалась.
Наряд позволяет Кумейко продемонстрировать свою подтянутую фигуру и равномерный загар.
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Поклонники певицы тут же принялись комментировать фото. Снимок также набрал множество лайков.
«Самая красивая», «Тигрица», - пишут люди.
До этого мы рассказывали, что Анастасия, которая сейчас отдыхает в Турции, похвасталась новым видео с курорта, представ в неожиданно забавном образе.
Так, звезда решила порадовать поклонников своим танцем, однако сделала это весьма необычно. На первом кадре Кумейко на мгновение появляется перед зрителями в черном купальнике, однако после этого она буквально «растворяется» и в кадре остается только ее очертание. Далее «невидимка»-Кумейко продолжает зажигательно отплясывать под музыку на борту движущегося катера.
Несмотря на то, что певицу практически не видно, по ее очертаниям можно различить, что ее движения очень плавные и соблазнительные.
Напомним, экс-Nikita в крохотном купальнике посветила роскошными «близняшками»: «Хочется нереально».
Как сообщала Politeka, экс-Nikita в купальнике дерзко присела на корточки, засветив самое сочное: "Классная попио".
Также Politeka писала, что горячая экс-Nikita отличилась неожиданной выходкой во время безбашенного танца: "Хищница".