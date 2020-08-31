Популярна російська співачка Анна Семенович захопила шанувальників кардинальною зміною іміджу
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Як вам такий образ? 😍 Рожеве волосся, моя мрія з дитинства", - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованій фотографії Семенович позує у фіолетовому коротенькому халаті і яскраво-рожевим волоссям. Одним з коментаторів виявилася шалена російська актриса Евеліна Бледанс, яка заявила, що «Семенович можна все!». Інші шанувальники ведучої також прийшли в захват від побаченого.
Новий удар по готівці, Нацбанк озвучив правила з 1 вересня: "Підвищено тариф за видачу..."
Грайлива Чехова задерла спідницю і влаштувала витівки в стозі сіна: "шикарна жінка"
"Що рука робить в бікіні?": красуня з "Квартал 95" попалася на витівках біля басейну, фото
Волога Каменських похвалилася своїм арбузиком в леопардовому бікіні: "Дуже соковито"
«Мальвіна», «та ми всі в 90-ті, були чуйна рожеві, місцями фіолетові», «Нереально круто!!! У будь-яких нарядах ти, душка, добре!!!», «нічого собі, відразу й не впізнала,красиво дуже, тобі так добре Анютка», - пишуть вони.
Як повідомлялося раніше, 40-річна російська співачка Анна Семенович приміряла на себе образ суперлиходійки Харлі Квін
"Фішка" цього образу – світле волосся, зібране у два хвости і колоровані рожевим і блакитним тоніками.
Семенович активно зображує з себе "погану дівчинку", голосно жуючи жуйку. Вона показує свою команду і говорить про справжню «двіжуха».
Нагадавши, пустотлива Семенович задерла сукню заради ефектних кадрів.
Також Politeka писала, що пишногруду Ганну Семенович потягли в ЗАГС прямо з лазні.
А ще Politeka повідомляла, що розпалена Семенович пустилася в танок, стрясаючи "бутонами", камера зняла все