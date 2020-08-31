Популярна російська співачка Анна Семенович захопила шанувальників кардинальною зміною іміджу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Як вам такий образ? 😍 Рожеве волосся, моя мрія з дитинства", - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованій фотографії Семенович позує у фіолетовому коротенькому халаті і яскраво-рожевим волоссям. Одним з коментаторів виявилася шалена російська актриса Евеліна Бледанс, яка заявила, що «Семенович можна все!». Інші шанувальники ведучої також прийшли в захват від побаченого.

«Мальвіна», «та ми всі в 90-ті, були чуйна рожеві, місцями фіолетові», «Нереально круто!!! У будь-яких нарядах ти, душка, добре!!!», «нічого собі, відразу й не впізнала,красиво дуже, тобі так добре Анютка», - пишуть вони.

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"Фішка" цього образу – світле волосся, зібране у два хвости і колоровані рожевим і блакитним тоніками.

Семенович активно зображує з себе "погану дівчинку", голосно жуючи жуйку. Вона показує свою команду і говорить про справжню «двіжуха».

Нагадавши, пустотлива Семенович задерла сукню заради ефектних кадрів.

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