40-летняя российская певица Анна Семенович примерила на себя образ суперзлодейки Харли Квин

В таком образе артистка предстала во время съемок нового клипа, а соответствующим видео похвасталась на своей странице в социальной сети Инстаграм, передает Politeka.net.

«Фишка» этого образа – светлые волосы, собранные в два хвоста и колорированные розовым и голубым тониками.

Семенович активно изображает из себя «плохую девочку», громко жуя жвачку. Она показывает свою команду и говорит о настоящей «движухе».

Отметим, что, в отличие от худенькой героини вселенной DC Comics, Семенович обладает куда более пышными формами. Однако этот момент, скорее всего, не стал для сценаристов и самой артистки препятствием к воплощению образа на экране.

«Я сегодня ночью не сомкнула глаз, волнение и счастливое предвкушение не давали спать 🤪 Но сейчас это не важно, мы творим супер крутую работу для вас ❤️ Будет пушка 💥 И да, по роли я жую жвачку и веду себя очень плохо😂😅 Я очень благодарна своей профессиональной команде, которая за меня горой 🙏🏼спасибо», – подписала она видео.

«Иди пельмени рекламируй 🤣🤣🤣», «Красотка😘😘», «Вы просто Красотка!!!!», «Анна!! Ваш позитив всегда зашкаливает !! Сейчас Вы больше в образе Мальвины !! Правда, немного дерзкой , открытой и самой очаровательной!!!👍😍❤️❤️», «Вау!ШИКАРНЫЙ ОБРАЗ!Анечка тебе очень идёт!💋💋💋❤️❤️🌹🌹🌹🌹🌹», – пишут в комментариях.

Напомним, шаловливая Семенович задрала платье ради эффектных кадров.

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