Американська фітнес-модель Ана Чері показала себе в несподіваному скромному образі

Щоб залучити якомога більше шанувальників до свого профілю в Instagram, фітнес-модель постійно влаштовує зухвалі фотосесії, позує в одній білизні і захоплює фігурою в прозорих піжамах. Спортсменка не соромиться свого тіла, тому пікантні кадри її не бентежать зовсім.

Найчастіше засмагла модель розповідає під фото про подорожі, самопочуття і корисні солодощі, які можна зробити вдома і не шкодити фігурі. При цьому Ана почала також просувати власну колекцію спортивного одягу для занять фітнесом і спортом в цілому. Цього разу Ана вирішила показати вже осінній варіант для молодих красунь, що складається з велочипедок білого кольору з темним принтом і рожевої толстовки з м'якої натуральної тканини.

"Нова колекція @cheri_fit вийде 1 вересня. Відзначте друга, який любить приголомшливу Спортивний одяг🙌 🏼 😅 🌸!» "- написала Чері, згадуючи власний бренд.

Ось як реагують фанати:

"Вау, навіть горяо🔥 💦 🔥 💦",» ти свіжа красуня з ранку понеділка», «чесно кажучи, одна з найкрасивіших жінок, яких я коли-небудь бачив у своєму житті. ❤ ️ ", "Так мило 🌸 » «" Доброго ранку, Ана, приємного тобі тижня! Бажаємо продуктивного і позитивного дня", "така красива", "Вау 😍 приголомшливо ❤❤❤🌕 🌹«, "Малятко в рожевому", "лялечка в новому вигляді", "ти завжди виглядаєш приголомшливо, Ана".

Нагадаємо, спортсменка все частіше показує, як розважається вдома, проводить час на природі і демонструє стильні пляжні вбрання. Причому незабуває Ана про тренування. Нещодавно на фан-акаунті з'явилося фото Чері, зроблені після занять.

Ефектна фітнес-модель приміряла стильний костюм-тісний топ з вирізом-сердечком на грудях і темно-смарагдові шорти, які приспустила з живота, щоб показати результат своєї праці.

Не дивлячись на те, що модель далека від параметрів 90-60-90, дівчина відчуває себе комфортно і не збирається худнути. Навпаки, Чері закликає харчуватися правильно і навчитися чути свій організм:

"Я втратив дар мови", " просто смачно і солодко😍 🙌 🏼 🔥",» я не можу з тобою«,» тепер я знаю, звідки йде ця спека🥵 🔥", " жити заради цього«", " так жарко! 🔥 💕 » , «Доставила задоволення», «боже, це так ідеально, чорт візьми», «люблю це👏 🏼 👏 🏼 👏 🏼».

Нагадаємо, що спекотна модель Ана Чері посвітила своїми "черешеньками" прямо на столі: "Десерт готовий!".

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