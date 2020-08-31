Російська телеведуча Настя Івлєєва з проєкту "Орел і Решка" похвалилася розкішною фігурою в купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Так блін😂 очікування і погляд з боку", - коротко йдеться в повідомленні.

На опублікованих знімках Івлєєва позує в крихітному чорному купальнику і кепці, випромінюючи красу і жіночність. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

«Вау, яка ляля», «Круто коли своя природна краса ось така😍», «це прям точно очікування і реальність», «машина для любові», «гармата», «крашиха», «просто бомба», «де груди блін, була більше», «богиня», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, російська блогерка і зірка шоу «Орел і Решка» Настя Івлєєва «засвітила» співведучу нового сезону популярної тревел-програми.

На одному з кадрів Настя "тримає" на руках свою близьку подругу Юлію Коваль, яка стоїть, повернувшись до банкомату. На другому знімку Юлія представлена крупним планом, Спляча в літаку, а на третьому Івлєєва, сидячи на підлозі в аеропорту, показує сердечко руками на тлі подруги.

Нагадавши, Івлєєва з "Орла і Решки «приголомшила кадрами з готелю, Галкін заінтригував: "не забудь під ліжко заглянути".

Як повідомляла Politeka, Івлєєва з " Орла і Решки» ошелешила перевтіленням: зі збільшеними грудьми, новим обличчям і в образі гопника.

Також Politeka писала, що Настя Івлєєва з "Орла і решки" грубо наїхала на Регіну Тодоренко.