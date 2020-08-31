Відома модель Сьюзі Кортес, що отримала титул "Міс Бум-Бум" за свої сідниці, роздяглася і застигла в спокусливій позі

Зірка постала в спокусливому вигляді, пише Politeka.net. Саме такою модель не соромиться себе демонструвати, завдяки неймовірній фігурі.

"Спокусниця" постала в одній нижній білизні тілесного кольору з червоним мереживом. Маленькі ліфчик й трусики ідеально підкреслили неймовірні принади зірки, які сяяли від лосьйону.

Груди ніби налилися і намагалися "вислизнути" з настільки тісної білизни.

Крихітні трусики являли собою кілька тонких бретелей з мереживом посередині, яке прикривало найінтимніше.

Стильні аксесуари доповнили образ.

Також варто відзначити, що красуня позувала, вставши на коліна. Вона натягнула лямки трусиків і нахилила голову. У підсумку фото вийшло дуже гарячим.

За чотири години пост зібрав понад 30 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі обсипали зірку компліментами за такий відвертий знімок.

Нагадаємо, Сьюзі Кортес позувала в срібному костюмі, який оголив її неймовірні вигини.

Неперевершена зірка присіла на одне коліно, виставивши вперед другу ніжку. Ліфчик натягнувся на грудях, відмінно обтягнувши і піднявши її.

Доповнили образ-куртка з довгими рукавами і ботфорти на зав'язочках.

Раніше ми писали, що Сьюзі Кортес лежала на спині, піднявши ноги на диванні подушки. Практично все її тіло було вимазано вершками, а також "прикрашено" полуничкою. Одну з ягід Кортес приготувалася надкусити, піднісши до рота.

Нагадавши, господиня найкрасивіших сідниць розсунула ноги і вразила формами

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