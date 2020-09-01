Курс валют в Україні 1 вересня здивує різким стрибком долара і євро, гривня буквально "скорчиться" від болю

Так, торги на міжбанку почнуться з + 8,59 грн для долара. До середини минулого дня валюта підскочила на 9,17 грн, проте її вдалося трохи «втихомирити», передає Politeka.

Євро ж і далі буде в "вільному плаванні". Торги почнеться з нового стрибка в +16,16 гривні. Передбачається, що сьогодні валюта і далі буде набирати.

НБУ на 1 вересня прогнозує наступний курс валют:

100 доларів – 2756,18 гривні;

100 євро - 3289,5 гривні.

Російський рубль на цьому тлі гривні чарівним чином вдасться утримати: 3,6927 за десять банкнот.

Раніше ми вже розповідали про можливу відмову від долара. На такий крок можуть піти Китай і Росія у своїх двосторонніх угодах.

Країни поступово знижують використання долара у своєму товарообігу і зараз цей показник досягає вже 46%, в той час, як ще у 2015 році він становив 90%.

Річ у тому, що США можуть ввести жорсткі санкції проти Піднебесної, аж до відключення системи SWIFT, тому зараз банкам пропонують переходити на китайську систему банківських переказів CIPS.

Нагадавши, НБУ завдав нищівного удару по долару, курс валют різко змінився: що буде з гривнею.

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