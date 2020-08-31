На мировом рынке наметился новый "валютный король"

Об этом пишет Сегодня.

Евро умудрилось подняться в цене на 12% на фоне пандемии китайского вируса, и это еще не предел.

По словам аналитиков, европейская валюта растет не только благодаря действиям самого ЕС, но из-за политики Федрезерва США, который заметно ослабил доллар.

"Стратеги Mizuho International удостоили евро титула "короля валют" – награды, которая обычно зарезервирована для доллара. Причиной стала неопределенность в связи с президентскими выборами в США, которая помогает еще больше повысить привлекательность европейских активов", – подчеркивают авторитетные аналитики.

Если сейчас евровалюта торгуется на уровне $1,19, но в будущем этот показатель может подняться до $1,25 после того, как в США пройдут президентские выборы.

"Победа соперника президента Дональда Трампа Джо Байдена может нанести ущерб американской валюте, поскольку кандидат от демократической партии призвал повысить налоги для более богатых американцев и увеличить федеральные расходы. А Байден лидирует, согласно данным соцопросов", - предупреждают эксперты в своем прогнозе.

На руку евровалюте также играют и оптимистичные ожидания инвесторов касательно восстановления европейской экономики после затяжной пандемии китайского вируса.

"Мы ожидаем, что экономика еврозоны будет лучше других стран, и считаем, что евро недооценен в международных портфелях", – сказано в прогнозе.

Что касается курсов доллара и евро в Украине, то на 31 августа они установлены на следующем уровне:

100 долларов – 2747,59 грн;

100 евро – 3273,34 грн.

А вот российский рубль наоборот, ждет грандиозное падение. Десять рублей можно будет купить за 3,65 грн.

Ранее мы уже рассказывали о возможном отказе от доллара. На такой шаг могут пойти Китай и Россия в своих двусторонних сделках.

Страны постепенно снижают использование доллара в своем товарообороте и сейчас этот показатель достигает уже 46%, в то время как еще в 2015 году он составлял 90%.

Дело в том, что США могут ввести жесткие санкции против Поднебесной, вплоть до отключения системы SWIFT, поэтому сейчас банкам предлагают переходить на китайскую систему банковских переводов CIPS.

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