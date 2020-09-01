Курс валют в Украине 1 сентября удивит резким скачком доллара и евро, гривна буквально «скорчится» от боли

Так, торги на межбанке начнутся с +8,59 грн для доллара. К средине прошлого дня валюта подскочила на 9,17 грн, однако ее удалось немного «утихомирить», передает Politeka.

Евро же и дальше будет в «свободном плавании». Торги начнется с нового прыжка в +16,16 гривны. Предполагается, что сегодня валюта и дальше будет набирать.

НБУ на 1 сентября прогнозирует следующий курс валют:

100 долларов – 2756,18 гривны;

100 евро – 3289,5 гривны.

Российский рубль на этом фоне гривне волшебным образом удастся удержать: 3,6927 за десять банкнот.

Ранее мы уже рассказывали о возможном отказе от доллара. На такой шаг могут пойти Китай и Россия в своих двусторонних сделках.

Страны постепенно снижают использование доллара в своем товарообороте и сейчас этот показатель достигает уже 46%, в то время как еще в 2015 году он составлял 90%.

Дело в том, что США могут ввести жесткие санкции против Поднебесной, вплоть до отключения системы SWIFT, поэтому сейчас банкам предлагают переходить на китайскую систему банковских переводов CIPS.

Напомним, НБУ нанес сокрушительный удар по доллару, курс валют резко изменился: что будет с гривной.

Как сообщала Politeka, гривна ударит по доллару и евро, Нацбанк одним махом изменил курс валют: к чему готовиться украинцам.

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