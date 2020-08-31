34-річна українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи "Nikita", відверто розповіла про перший, особливий, досвід у своєму житті

Як передає Рoliteka.net, красуня DJ Nana (під таким псевдонімом дівчина виступає зараз) опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіжі фото, на яких постала поруч з ведучим Антоном Поліщуком.

Виявилося, що Анастасія вперше стала співведучою великого заходу - і це дуже цінний досвід для неї.

На кадрах артистка постала відразу в двох схожих нарядах, в яких хизувалася під час заходу. Екстремально короткому напівпрозорому платті чорного кольору, і подібному ж, тільки блискучому. Обидві сукні об'єднала одна пікантна деталь: глибокий V-подібний виріз на грудях, що відкрив прекрасний вид на пружний бюст співачки.

На кадрах задоволена Анастасія обіймає колегу за спину, втім той її теж.

"Зовсім недавно був мій перший раз. Кажуть перший млинець грудкою, але все залежить від партнера! 🙈 😎 Мені фантастично пощастило і моїм першим ... співведучим став @polyschuk провести перший великий захід - done. Хочу ще 😂 😎 @ deniskonovalov завдяки твоїм ідеям я дізнаюся нові грані своїх можливостей😉", - повідомила в підписі Кумейко.

Користувачі кинулися коментувати побачене, щедро нагородивши Анастасію компліментами:

"ти - ракета 🚀 але тепер після цього поста, мені все-таки доведеться повернути тобі твій паспорт 😂 😘" - "ситуасьон такий, що можу і закордонний тобі здати на зберігання 🤣 💪 🏽 "

"з дебютом! 😍👏🏻"

"Дуже красива 🔥 🖤 "

"Настюша, ти богиня 🖤 🖤 🖤 "

"Співведучому треба звільнити (або найняти?) костюмера. Костюм занадто суворий для кед. Як міленіал виглядає, особливо на тлі Нани 😬"

Нагадавши, безбашена екс-Nikita похвалилася вміннями в костюмі з пікантною родзинкою: "Баланс справа тонка"