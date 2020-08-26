Популярная украинская певица и экс-солистка группы Nikita Анастасия Кумейко продемонстрировала умение держать баланс в пикантном наряде

Звезда поделилась новым видео со своими подписчиками в Инстаграм (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Об этом пишет Politeka.net.

На опубликованных кадрах певица показала, как держит равновесие, идя по канату. Для этого занятия звезда выбрала черный спортивный костюм с оригинальной деталью в виде прозрачных вставок на декольте и ногах Кумейко. Певица снимает себя сверху, поэтому ее грудь то и дело попадает в кадр.

Кумейко какое-то время с успехом держит баланс, однако в конце концов падает.

«Баланс дело тонкое. Тут или контент снимать, или по канату ходить. Делюсь с вами тем, чем усердно занимаюсь в последнее время», - подписала кадры артистка.

Ее поклонники активно комментируют видео.

«Для баланса нужен бухгалтер», «Нана, обязательно получится», «Показала Настя как получится», «Это потому, что маска улетела», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Кумейко опубликовала в своем мимкроблоге в Инстаграм свежие фото, на которых показала, откуда берутся "изъяны" в фигуре и как добиться безупречных кадров.

Так, DJ Nana (под таким сценическим именем Настя выступает сегодня) предстала на первом снимке "расслабленной", с большим в складках, животом и в, казалось бы, не самой лучшей позе. На втором фото звезда подтянулась, подняла руки вверх и соблазнительно выпятила свою "пятую точку" - разница между двумя кадрами на лицо.

Напомним, экс-Nikita бесстыдно натянула экстра-мини и показала пикантную деталь.

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