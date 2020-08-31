Відома російська телеведуча Ольга Бузова показала, як провела останні дні літа

Як передає Рoliteka.net, артистка опублікувала свіже фотоу своєму мікроблозі в Instagram.

На фото Бузова в білому купальнику зі стразами і капелюсі позує на тлі моря.

Артистка зізналася, що тільки відносно недавно навчилася по-справжньому відпочивати.

"Останні вихідні літа закінчилися, оце так! 😏 Вчора повністю присвятила час собі. Вважаю взагалі дуже важливим вміти повністю відключатися і перезаряджатися, не брати на відпочинку телефон, (тільки для сторіс🤪 🤪 🤪) і не обговорювати роботу. ✊ 🏻 Напівзаходи тут не працюють - і не відпочинеш, і не попрацюєш. Я теж не відразу до цього прийшла, спочатку довго боялася відкласти телефон, здавалося, що весь світ без мене завалиться! Але тепер я навчилася відпочивати, щоб бути з новими силами і творити для вас, #моі_люди❤️", - написала вона.

Також Бузова анонсувала сюрпризи для фанатів.

"Так що вчора був відпочинок, попереду вересень і щось нове... Точно не коронавірус сподіваюся, Президент оголосив вже про другу вакцину. 🙌 🏻 А що нове-все побачимо, у мене для вас дуже багато сюрпризів в цьому сезоні», - написала вона.

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