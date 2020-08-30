Российская телеведущая Ольга Бузова показала стройное тело во время отдыха в бане

Она опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" знойное фото из купели, сообщает Politeka.net.

На снимке знаменитость позирует в большой ванной с хвойными ветками, которая висит на цепях. Ольга Бузова забралась в воду в обтягивающем спортивном белье, прикрыв бюст хвоей. Она уперлась на одну ногу и показала радостную улыбку. На заднем плане можно заметить поленницу, заполненную дровами.

"Если выходной, то такой уехать за 100 км от Москвы, проснуться в лесу, сходить в баньку и сидеть потом и смотреть фильмы на свежем воздухе, в тот момент когда собачки гуляют на свежем воздухе🐶😍 🌳🌲🌲🌲 А что для вас идеальный выходной? 😍", - поинтересовалась Ольга Бузова у читателей.

Комментаторы оценили внешность Ольги Бузовой и оставили много позитивных отзывов:

"Такая красотка ❤"; "Тощая как смерть. Оля ты наверно вся на нервах"; "Мой идеальный выходной это попа в песке у океана. Оленька, ты шикарна❤️"; "Русалка 😍"; "Какой Релакс 😍"; "Нууу зачем Фотошопишьь так сильно"; "Нереальная"; "Что с лицом.... Как будто то 15 лет 🤭"; "Такая свеженькая ❤️отдыхай💋обнимаю"; "Курица в борще, которая смогла выжить 😂"; "Мне кажется или Ольга Бузова помолодела😲"; "Боже 🔥🔥🔥сама на себя не похожа 😍😍😍как школьница☺️☺️❤️".

Стоит отметить, что фото напоминает кадры балерины Анастасии Волочковой, которая тоже очень любит баню.

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