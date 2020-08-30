Известная российская телеведущая Ольга Бузова показала, как веселится с молодым красавцем поздно ночью

Ольга Бузова встречается с Давидом Манукяном довольно давно. Несмотря на слухи об их недавнем расставании, пара, как выяснилось, не скандалила и распадаться не собиралась. Сейчас Ольга занята активной подготовкой к участию в шоу "Звезды на льду", где будет бороться за победу с другими участниками, в том числе и с Региной Тодоренко.

Поэтому времени на себя, отдых и свидания практически нет. Бузова также недавно серьезно травмировала колени, поэтому восстанавливаливается в специальной клинике и ходит с тейпами на ногах.

Чтобы провести немного времени со своим избранником, она отправилась в специальный отель на романтичные выходные вместе с Давидом, откуда опубликовала в разделе Стори множество видео со своего совместного с мужчиной отдыха.

При этом большая часть роликов также появилась на фан-аккаунтах знаменитостей. В ролике счастливая Бузова пообнималась с начинающим певцом и мило поцеловалась на камеру.

Мы также писали, что пару объединяет не только любовь к отдыху, одинаковые темы для разговоров, но еще и с недавних пор - музыкальное творчество. Ольга начала петь пару лет назад, а Давид относительно недавно, но все равно смог прославиться.

Каждое совместное видео звезд вызывает довольно неоднозначную реакцию в сети, ведь далеко не все пользователи хорошо относятся в выходкам артистов. В этот раз ролик из отдыха Бузовой и Манукяна немало взбудоражил сеть. Стройная телеведущая повеселилась с мужчиной перед объективом в салатовом бикини и посветила прелестями в смелом виде.

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