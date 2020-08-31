Відома модель, починаюча актриса Емілі Ратаковски здивувала підтягнутою фігурою в яскравому купальнику

Дівчина кожен день влаштовує фотосесії для глянцю. В її профілі багато кадрів в самих різних образах і нарядах, тому шанувальники звикли бачити Емілі в найнеймовірніших позах, з блискучим макіяжем і з різним кольором волосся.

Примітно, що в інший час, вільний від роботи, Емілі не завдає макіяж, намагається не укладати волосся, так як переживає за їх цілісність і здоров'я. Ратаковскі показує вдома, як веселиться на пляжі або ж на прогулянці. Причому для виходу в світ Емілі завжди надягає бікіні різних кольорів і дизайнів. Цього разу вона підкорила видом в яскраво-помаранчевому монокіні на сонячному фото з відпочинку:

"вау, це пишно», «Ти виглядаєш круто», « 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 на цій картинці ваша 🍑 🍑 🍑 🍑 виглядає приголомшливо красивою гермосою😘", " приємно ззаду дивитися", "класна по*ка! Молодець...", " приголомшливий вигляд!", "Хороший образ», "Красиво❤️❤», «о боже ~ можна годинами тискати:)», «тобі потрібно присідати», «гарне стегно», «Красиво🔥 🔥 😍 😍», "одного разу твоя зовнішність зникне", - пишуть користувачі.

Віддаючи перевагу натуральність і природні образи, модель все частіше показує, як виглядає вдома. Без прикрас, укладок і макіяжу дівчина виглядає не так, як на подіумі, але Емілі запевняє, що їй подобається бути саме в таких образах.

На представленому кадрі Ратаковскі блиснула фігурою будинку, позуючи в ледь помітному тонкому бікіні. Причому сплутані мокре волосся Емілі також не залишили фанатів байдужими. Шанувальники написали безліч слів на адресу Ратаковскі. Кожне її фото бурхливо обговорюють, адже іноді прочитані образи Ратаковскі виходять занадто відвертими.

"Шалено красива", "Лінда була б ідеальною жінкою для мене, як же соковито" «" Симпатичні розпатлане волосся", " Люди знають кожен твій див... ти ніколи не соромишся і не можеш бути чесною дружиною", "досконалість«,» прокинувся від поцілунків«,» Роздягнися, великі бомби«," хороша фотка!", "Найкрасивіша жінка на світі», «не потрібно слів, щоб описати цього, дорога»," Я закоханий в твою форму:)", - пишуть користувачі.

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