Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски удивила подтянутой фигурой в ярком купальнике

Девушка каждый день устраивает фотосессии для глянца. В ее профиле много кадров в самых разных образах и нарядах, поэтому поклонники привыкли видеть Эмили в самых невероятных позах, с блестящим макияжем и с разным цветом волос.

Примечательно, что в остальное время, свободное от работы, Эмили не наносит макияж, старается не укладывать волосы, так как переживает за их целостность и здоровье. Ратаковски показывает дома, как веселится на пляже или же на прогулке. Причем для выхода в свет Эмили всегда надевает бикини разных цветов и дизайнов. В этот раз она покорила видом в ярко-оранжевом монокини на солнечном фото из отдыха:

«вау, это пышно», «Ты выглядишь круто», «🔥🔥🔥🔥🔥На этой картинке ваша 🍑🍑🍑🍑 выглядит потрясающе красивой гермосой 😘», «Приятно сзади смотреть», «Классная по*ка!Вот это бедра! Молодец ..." «оглушающий вид!», «Хороший образ», «Красиво ❤️❤»,»о боже ~ можно часами тискать :)», «Тебе нужно приседать», «Хорошее бедро», «Красиво🔥🔥😍😍🇨🇿», «однажды твоя внешность исчезнет»,- пишут пользователи.

Предпочитая натуральность и естественные образы, модель все чаще показывает, как выглядит дома. Без украшений, укладок и макияжа девушка выглядит не так, как на подиуме, но Эмили уверяет, что ей нравится быть именно в таких образах.

На представленном кадре Ратаковски сверкнула фигурой дома, позируя в едва заметном тонком бикини. Причем спутанные мокрые волосы Эмили также не оставили фанатов равнодушными. Поклонники написали множество слов в адрес Ратаковски. Каждое ее фото бурно обсуждают, ведь иногда прочты образы Ратаковски получаются слишком откровенными.

«Безумно красивая», «Линда была бы идеальной женщиной для меня, как же сочно», «Симпатичные растрепанные волосы», «Люди знают каждый твой см ... ты никогда не стесняешься и не можешь быть честной женой», «Совершенство», «Проснулся от поцелуев», «Разденься, большие бомбы», «Хорошая фотка!», «Самая красивая женщина на свете», «не нужно слов, чтобы описать этого, дорогая», «Я влюблен в твою форму :)», - пишут пользователи.

Напомним, лохматая Эмили Ратаковски ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее

Также Politeka писала, что Ратаковски разделась и без стеснения показала, чем ее наградила природа

А еще Politeka сообщала, что Ратаковски без лифчика повеселилась перед зеркалом в томной позе