Одна з найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер постала в міні-бікіні, що оголило її найкрасивіші місця

Шанувальники вирішили розмістити одне з архівних фото зірки в своїй фан-группі, повідомляє Politeka.net. У кадрі запаморочлива красуня постала в гарячому образі, стоячи у воді басейну.

Кайлі одягла яскраве бікіні. Ліфчик підкреслив пружні груди знаменитості, але особливої уваги стояли плавки.

Крихітне бікіні підскочило на тонких бретельках трохи вище стегон, при цьому кольорова тканина "заховалася" між сідницями моделі.

Дженнер розпустила своє світло-русяве волосся і дивилася в камеру з-під стильних окулярів.

При цьому красуня погладила сідниці.

На іншому фото модель сиділа, розставивши ноги. Красуня показала груди, на яких ідеально сидів купальник.

За 19 годин пост зібрав майже 16 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі обсипали модель компліментами за спекотні знімки.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер вирушила на прогулянку по Парижу в черговому бунтарському образі рок-діви.

Зірка наділа наряд, який склали злегка розкльошені джинсові штани, об'ємна шкіряна куртка, а також родзинка лука – білий топ, який практично повністю оголив груди Дженнер, засвітивши точений прес моделі.

"Невимовно гарна", - написав один з фанатів.

Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер позувала у світлому костюмі. Короткий топ оголив види на тонку талію і пружний животик. А велике декольте додало пікантності образу.

Бюст моделі стиснувся і підстрибнув в глибокому розрізі, і виглядав спокусливо.

Нагадавши, фігуриста Кайлі Дженнер натягнула крихітний купальник до непристойності.

Як Politeka писала, що Кайлі Дженнер в бікіні показала, що означає Райське задоволення.

Також Politeka повідомляла, що Кайлі Дженнер ледве вмістила розкішний розмір в крихітний топ.