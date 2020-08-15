Известная модель Кайли Дженнер показала себя в свежем образе, порадовав многомиллионную аудиторию

На фото красотка позировала в розовом топе и шортах или чем-то подобном. Образ Кайли дополнила стильными очками и браслетом на руке. Волосы у звезды были распущены, а сама Дженнер смотрела в объектив камеры, показывая свежий макияж. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикацию красавицы в интернете.

Фанаты не написали комплименты и не ставили лайки, так как это было стори, но так и хочется сказать: "Ох, сейчас треснет, размер что надо!".

Мы писали, что одна из самых знаменитых моделей мира, бизнесвумен Кайли Дженнер взбудоражила пикантным утренним кадром.

У себя в Инстаграм звезда опубликовала фото, на котором принимала ванну прямо посреди двора. Девушка легла в ванну, которая стояла возле забора, заросшего красивыми зелеными растениями.

Сообщалось, что одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер покорила красотой на отдыхе.

На снимках красотка позировала на яхте в компании своих горячих подружек, а также ее вместе со знакомой блондинкой засняли во время экстремального катания: "Ого, какие дерзкие".

Напомним, пленительная Кайли Дженнер облачила свои богатства в королевский наряд

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