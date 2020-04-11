Младшая сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер решила продемонстрировать свои формы в откровенном наряде

Как сообщает Politeka.net, младшая сестра Ким Кардашьян - Кайли Дженнер всегда найдет повод продемонстрировать новый наряд и роскошные формы. Подписчики обожают ее за непосредственность и откровенные снимки. А потому просто засыпают ее комплиментами и лайками.

22-летняя американская модель, звезда реалити и бизнесвумен Кайли Дженнер, частенько выбирает откровенные наряды.

На этот раз она предстала на кадре без белья, облачившись лишь в топ и спортивные штаны.

Судя по всему, модель так же как и все, пребывает на карантине, и позволила себе немного выпить - забравшись на кровать, модель отведала вина.

Это незабываемое зрелище не удалось прокомментировать ее поклонникам, так как видео было опубликовано в ее сторис.

Стоить отметить, что мериканская звезда Кайли Дженнер второй год подряд возглавляет рейтинг самых молодых миллиардеров в мире по версии бизнес-издания Forbes.

22-летняя бизнесвумен, сколотившая целое состояние на своем косметическом бренде Kylie Cosmetics, в прошлом году обошла основателя Facebook Марка Цукерберга, став самым молодым миллиардером.

Напомним, что Кендалл Дженнер в мини-бикини залезла в кусты и блеснула безупречной фигурой: "Горячо".

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян покрутила пятой точкой в узких джинсах: "Бомбическая".

Также Politeka писала, что Кайли Дженнер избавилась от одежды и показала аппетитные формы: жаркие фото.