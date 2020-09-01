Одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер предстала в мини-бикини, оголившем ее самые красивые места

Поклонники решили разместить одно из архивных фото звезды в своей фан-группе, сообщает Politeka.net. В кадре умопомрачительная красотка предстала в горячем образе, стоя в воде бассейна.

Кайли надела яркое бикини. Лифчик подчеркнул упругую грудь знаменитости, но особого внимания стояли плавки.

Крохотное бикини подскочили на тонких бретельках чуть выше бедер, при этом цветная ткань немного "запряталась" между ягодицами модели.

Дженнер распустила свои светло-русые волосы и смотрела в камеру из-под стильных очков.

При этом красотка погладила ягодицы.

На другом фото модель сидела, расставив ноги. Красотка показала грудь, на которой идеально сидел купальник.

За 19 часов пост собрал почти 16 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети осыпали модель комплиментами за жаркие снимки.

Напомним, Кайли Дженнер отправилась на прогулку по Парижу в очередном бунтарском образе рок-дивы.

Звезда надела наряд, который составили слегка расклешенные джинсовые брюки, объемная кожаная куртка, а также изюминка лука – белый топ, который практически полностью оголил грудь Дженнер, засветив точеный пресс модели.

"Неописуема хороша", - написал один из фанатов.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер позировала в светлом костюме. Короткий топ оголил виды на тонкую талию и упругий животик. А большое декольте придало пикантности образу.

Бюст модели сжался и подпрыгнул в глубоком разрезе, и выглядел соблазнительно.

Напомним, фигуристая Кайли Дженнер натянула крохотный купальник до неприличия.

Как Politeka писала, что Кайли Дженнер в бикини показала, что значит райское удовольствие.

Также Politeka сообщала, что Кайли Дженнер еле вместила роскошный размер в крохотный топ.