Популярная американская модель Кайли Дженнер сверкнула внушительными прелестями в крохотном купальнике
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Хорошей ночи», - коротко говорится в сообщении.
Обратим внимание, что Дженнер решила поделиться пикантными кадрами в микроскопическом купальнике, который задрала до невозможности. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
«Ночная жрица!», «о боже, я аж за сердце схватился», «красотка! Мне теперь не уснуть», «какой коварный и тесный купальник», «милая, ты так космически выглядишь, что я аж забыл, что хотел сделать», «красота и грация в одном снимке», «реально красиво», «тело богини», - пишут они.
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До этого сообщалось, что модель Кайли Дженнер поделилась снимками с отдыха.
"Слишком хорошо, чтобы быть правдой", - подписала свой пост Кайли.
Перед камерой Дженнер появилась на ступеньках пляжного домика. Облачившись в крошечное коралловое бикини, которое едва прикрывает и удерживает ее аппетитные формы, она соблазнительно выставила вперед одну ногу, собрав волосы в красивую прическу.
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