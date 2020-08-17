Известная модель Кайли Дженнер поделилась снимками с отдыха

Как передает Politeka.net, свежими пикантными кадрами самая богатая модель в мире поделилась на своей страничке в Instagram.

"Слишком хорошо, чтобы быть правдой", - подписала свой пост Кайли.

Перед камерой Дженнер появилась на ступеньках пляжного домика. Облачившись в крошечное коралловое бикини, которое едва прикрывает и удерживает ее аппетитные формы, она соблазнительно выставила вперед одну ногу.

Волосы красотки собраны в небрежную прическу, а на ее лице нет макияжа.

Поклонники всемирно известной модели не прошли мимо таких жарких кадров, и принялись активно обсуждать ее новую публикацию, засыпая ее комплиментами в комментариях.

Многомиллионная армия поклонников Дженнер всего за несколько часов успела оценить ее публикацию шестью миллионами лайков.

Напомним, Дженнер с удовольствием публикует фото в купальниках и соблазнительной одежде. А в последние несколько месяцев модель создает целые подборки снимков, на которых демонстрирует образы на выход.

Напомним, пленительная Кайли Дженнер облачила свои богатства в королевский наряд

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