Українська співачка, учасниця шоу "Фабрика Зірок-3" Тетяна Воржева, яку називають копією Анджеліни Джолі, похвалилася красою біля басейну

Як передає Politeka.net, серією інтерсних знімків артистка поділилася на своїй сторінці в «Instagram».

"Берегиня культур проводжає літо", - написала співачка.

На фото Воржева позує в чорному комбінезоні і босоніжках на шпильці. В руках вона тримає»Кобзар".

Раніше ми писали, що Тетяна Воржева поділилася яскравим фото з відпочинку на морі. Співачка позувала по груди у воді, демонструючи розкішну красу на тлі води. Кадр вийшов зачаровуючим, адже крім артистки і води на фото більше нічого не було.

"Повернення до балансу", - підписала фото Українська Джолі.

Нагадаємо, що після участі в "Фабриці зірок «Воржева деякий час співала в групі» REAL O", продюсуванням якої займалася Наталія Могилевська.

Дівчину часто порівнюють з американською актрисою Анджеліною Джолі. При цьому сама Воржева вважає, що схожість у них не тільки зовнішнє.

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