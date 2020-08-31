Украинская певица, участница шоу «Фабрика звезд-3» Татьяна Воржева, которую называют копией Анджелины Джоли, похвасталась красотой возле бассейна

Как передает Politeka.net,серией интерсных снимков артистка поделилась на своей странице в «Инстаграм».

«Хранительница культур провожает лето», - написала певица.

На фото Воржева позрует в черном комбинезоне и босоножках на шпильке. В руках она держит «Кобзарь».

Ранее мы писали, что Татьяна Воржева поделилась ярким фото с отдыха на море. Певица позировала по грудь в воде, демонстрируя роскошную красоту на фоне воды. Кадр получился завораживающим, ведь кроме артистки и воды на фото больше ничего не было.

«Возвращение к балансу», - подписала фото украинская Джоли.

Напомним, что после участия в «Фабрике звезд» Воржева некоторое время пела в группе «REAL O», продюсированием которой занималась Наталья Могилевская.

Девушку часто сравнивают с американской актрисой Анджелиной Джоли. При этом сама Воржева считает, что сходство у них не только внешнее.

Напомним, украинская Джоли раскинула ноги и сделала сокровенное признание: "Будет приятно".

Как сообщала Politeka, украинская Джоли взбудоражила пикантными занятиями в парке, кадры: в такую легко влюбиться.

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