Украинская певица, участница шоу «Фабрика звезд-3» Татьяна Воржева, которую называют копией Анджелины Джоли, похвасталась красотой возле бассейна
Как передает Politeka.net,серией интерсных снимков артистка поделилась на своей странице в «Инстаграм».
«Хранительница культур провожает лето», - написала певица.
На фото Воржева позрует в черном комбинезоне и босоножках на шпильке. В руках она держит «Кобзарь».
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Ранее мы писали, что Татьяна Воржева поделилась ярким фото с отдыха на море. Певица позировала по грудь в воде, демонстрируя роскошную красоту на фоне воды. Кадр получился завораживающим, ведь кроме артистки и воды на фото больше ничего не было.
«Возвращение к балансу», - подписала фото украинская Джоли.
Напомним, что после участия в «Фабрике звезд» Воржева некоторое время пела в группе «REAL O», продюсированием которой занималась Наталья Могилевская.
Девушку часто сравнивают с американской актрисой Анджелиной Джоли. При этом сама Воржева считает, что сходство у них не только внешнее.
Напомним, украинская Джоли раскинула ноги и сделала сокровенное признание: "Будет приятно".
Как сообщала Politeka, украинская Джоли взбудоражила пикантными занятиями в парке, кадры: в такую легко влюбиться.
Также Politeka писала, что украинская Джоли покорила изгибами, забравшись на стог сена в лифчике: "Я расскажу тебе тайну..."