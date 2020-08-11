Участница талант-шоу «Фабрика звезд-3» Татьяна Воржева, которую называют украинской Анджелиной Джоли, решила эпатировать публику жарким фото на стоге сена

Красотка порадовала своих подписчиков в Инстаграм снимком, от которого нельзя отвести взгляда, сообщает Politeka.net. На фото Татьяна позировала в черном лифчике и длинных брюках-клеш.

Белье хорошо выделило грудь певицы, а кроме этого, стали лучше видны ее совершенные изгибы. Тонкой талии и плоскому животику может позавидовать сама Анджелина Джоли.

Брюки на высокой посадке сделали ножки длиннее, а бедра более округлыми. Татьяна распустила длинные волосы и смотрела в камеру.

Звезда забралась на стог сена и приняла, можно сказать, смелую позу, отставив ногу вбок.

"Я расскажу тебе тайну /Но будешь ли ты рядом/ Я тоже иногда боюсь/ Но кто из нас воин/ Будет ли так круто/ Чтобы и дальше летать/ Над своими страхами/ вожделенными городами", - подписала фото артистка.

За 25 минут пост собрал более 300 лайков и не одного комментария. Стоит отметить, что сейчас на страницу Воржевой подписаны 16 тысяч человек.

Напомним, Татьяна Воржева опубликовала горячий кадр, на котором предстала во всей красе. На фото артистка абсолютно обнажена.

Певица сверкнула шелковой кожей, засветив несколько родинок. Волнистые локоны придали образу какой-то романтичности. В ухе Татьяны блестела сережка.

Ранее сообщалось, что Татьяна Воржева позировала по грудь в воде, демонстрируя роскошную красоту на фоне воды. При этом, кроме нее в кадр абсолютно ничего не попало. Волосы певица решила заправить назад, из-за чего были видны ее красивые серьги.

Напомним, что украинская Джоли задрала платье до неприличия и застыла в пикантной позе: «Красотища!».

Как сообщала Politeka, украинская Джоли раздвинула ноги и показала горячие движения на природе: видео завораживает.

Также Politeka писала, что украинская Джоли в блестящем топе без белья выставила напоказ идеальное тело: "Это лето, мальчик".