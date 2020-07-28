Участница талант-шоу «Фабрика звезд-3» Татьяна Воржева, которую называют украинской Анджелиной Джоли, поделилась с фанатами пикантным видео

У себя в Инстаграм девушка показала, как занимается растяжкой, передает Politeka.net. Правда, Воржева выбрала необычные занятия. Она устроила настоящее жаркое шоу, растягиваясь в воздухе на красных лентах.

На девушке был соблазнительный обтягивающий спортивный костюм. Пока Воржева растягивалась, ее кофточка задралась и оголила животик и часть тела. Стоит отметить, что у певицы невероятно красивая фигура. Она слушала команду тренера и аккуратно покачивалась на лентах.

«Девочки, stretching рулит», - написала красотка под видео.

В комментариях Воржевой оставили несколько комплиментов. Несмотря на участие в талант-шоу и карьеру в группе Реал О, у Воржевой в Инстаграм не очень много подписчиков.

«Релакс для моих глаз», «Абажаю Твою гибь!», «Круто», «Тело богини», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Татьяна Воржева поделилась соблазнительным кадром с пикантной фотосессии. Девушка была абсолютно обнажена, она стояла спиной к камере, демонстрируя оголенное тело. Звезда смотрела в камеру через плечо, слегка улыбнувшись.

Как известно, Воржеву постоянно сравнивают с Джоли. Со временем она стает на нее все более похожей.

Напомним, что украинская Джоли задрала платье до неприличия и застыла в пикантной позе: «Красотища!».

Как сообщала Politeka, украинская Джоли раздвинула ноги и показала горячие движения на природе: видео завораживает.

Также Politeka писала, что украинская Джоли в блестящем топе без белья выставила напоказ идеальное тело: "Это лето, мальчик".