Для этого нужно постараться

Певица, участница шоу «Фабрика звезд-3» Татьяна Воржева, которую называют украинской Анджелиной Джоли, показала свою жертвы ради красоты

Знаменитость старается поддерживать идеальную спортивную форму всеми возможными способами, передает Politeka.net. На своей странице в соцсети "Инстаграм" она опубликовал фото интенсивной тренировки, которая нужна ей для красивого внешнего вида.

На снимке Татьяна Воржева позирует в весьма неудобной позе - в продольном шпагате. Одна нога девушки лежит на подушке, другая - скрылась на коврике за спиной, при этом певица опирается руками на два бруска. На лице украинской Джоли застыла мука, кажется, что она изо всех сил старается сдержать болезненную гримасу. На ней надета белая футболка и черные леггинсы, можно заметить, что звезда занимается без обуви.

Стоит отметить, что комната похожа на зал для балета или гимнастики. Из-за тусклого красного освещения в помещении царит гнетущая атмосфера.

"Больно? Ради высшего дела и искусства- терпи. ))

И вскоре, непременно, будет приятно 💪🏻😎😇 Так и живем", - поделилась Татьяна Воржева.

Ранее исполнительница порадовала фанатов красивым фото из ботанического сада. Татьяна Воржева устроила забег среди деревьев, а затем начала тренировать растяжку прямо на лавочке.

Напомним, что украинская Джоли задрала платье до неприличия и застыла в пикантной позе: «Красотища!».

Как сообщала Politeka, украинская Джоли раздвинула ноги и показала горячие движения на природе: видео завораживает.

Также Politeka писала, что украинская Джоли в блестящем топе без белья выставила напоказ идеальное тело: "Это лето, мальчик".